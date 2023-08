الأمير هاري وميغان ماركل بطلا فيلم سينمائي قريباً.. إليك التفاصيل

يحاول الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل توطيد مكانتهما في هوليوود وذلك بعد أزمتهما مع شركة الإنتاج العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية التي من الممكن أن تؤثر عليهما ماديًا.

الأمير هاري وميغان ماركل يخططان لإنتاج فيلم جديد



يخطط الثنائي الملكي الشهير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل لانتاج فيلم جديد يبثّ عبر منصة "نيتفليكس" العالمية خلال الأشهر القادمة.



وبحسب مصادر إعلامية فإن دوق ودوقة ساسكس اشتريا بالفعل حقوق الرواية الرومانسية Meet Me At the lake وذلك من مؤلفتها "كارلي فورتشن".



وأكّد متخصصون بالمجال بان هاري وميغان اشتريا هذه الحقوق بمبلغ كبير يصل إلى ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه أسترليني، كما أضاف المتخصصون بأن هذا الفيلم سيكون أول مشروع يتعاون فيه الثنائي وسيكون بمثابة نقطة فاصلة لمستقبلهما.



ولم يكشف ما اذا كان الثنائي سيتولّا اخراج الفيلم بنفسيهما أم سيشرفان على اختيار الأدوار لكن سيحرصان أن يحققا منه الكثير من الأرباح من أجل تعويضهما عن خسارتهما بعد اعتزالهما الحياة الملكية.

في المقابل لم يتم تأكيد هذه الأخبار وفيما إذا كانت صحيحة أو لاء، وأكد بعض الأشخاص انه من غير الممكن أن يكون الخبر صحيح نظرًا لمكانة هاري حتى وإن اعتزل الحياة الملكية.

نبذة عن رواية Meet Me At The lake



يشار بأنه بيع من هذه الرواية أكثر من ما يقارب الـ 37 ألف نسخة في أول أسبوع فقط من اصدارها وهي قصة رومانسية خيالية حول شاب وفتاة يقعان في حب بعضهما البعض في الثلاثينيات من عمرها.