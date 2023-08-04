الأمير هاري وميغان ماركل في أول ردّة فعل لهما بعد شائعات انفصالهما

انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أن الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل قد انفصلا بشكل سريّ خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب وجود مشاكل بينهما.

ولم يكشف المصدر أي تفاصيل أخرى حول الانفصال كما ان المصادر الملكيّة والمؤكّدة لم تعلن ذلك بشكل رسمي مما جعل الجمهور في حيرة حول ما اذا كانت هذه حقيقة ام مجرّد شائعات.

الأمير هاري وميغان ماركل في أول ردّة فعل لهما بعد أنباء انفصالهما



شارك دوقا ساسكس هاري وميغان مقطع فيديو لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي رداً على شائعات انفصالهما الأخيرة، وتأكيداً على ان علاقتهما جيدة وأن كل الأخبار المنتشرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وظهر هاري وميغان في مقطع الفيديو وهما يجلسان في حديقة منزلهما ويقدّمان التهنئة للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا، حيث بدا عليهما الانسجام الواضح وهما يضحكان سويًا، وهو ما اعتبره الجمهور رسالة واضحة منهما أن علاقتهما جيدة.

انفصال الأمير هاري وميغان ماركل



أثيرت شائعات خلال وقت سابق حول انفصال الأمير هاري وميغان ماركل خاصة بعد فشل صفقتهما مع Spotfy وانهما في ضائقة ماليّة خاصة بعد تنازل هاري عن ممتلكاته الملكيّة وتخليه عن أسرته وخروجه منها.



كما أن الشائعات أكّدت بان هاري يرغب بالعودة الى العائلة المالكة ويتواصل مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام من أجل ذلك.