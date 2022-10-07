الأمير هاري وميغان ماركل يتعرضان للهجوم من جيرانهما في كاليفورنيا.. "غير مرحب بهما"

يرغب دوقا ساسكس "الأمير هاري وميغان ماركل" بالانتقال من مكان سكنهما في مونتيسيتو في ولاية كالفيورنيا والتي استقرّا فيها بعد أن انتقالهما من بريطانيا وانفصالهما عن العائلة المالكة.

الأمير هاري وميغان ماركل غير مرّحب بهما

ويمتلك الأمير هاري وميغان ماركل العديد من العقارات ولكنّهما يرغبان بالانتقال الى المجمع السكني "هوب رانش" في مدينة سانتا باربرا والذي يبعد 10 أميال عن مكان سكنهما الحالي.

وأثار هذا القرار غضب سكّان المجمع السكني وذلك بعد ان أكّدت مصادر مطلعة نقلًا عن سكّان المجمع بان الجيران القانطين هناك يشعرون بالقلق من قدوم الأمير هاري وميغان ماركل الى المكان.

ولم تكن أسباب شعور الجيران بهذا القلق لأسباب شخصية تخص مشاعرهما نحو دوقا ساسكس أو اسباب تتعلّق بابتعادهما عن العائلة المالكة، بل كانت الأسباب بما يتعلّق بلفت الانتباه من قبل الاعلام الذي سيجلبه الثنائي للمجمع السكني، والقلق الذي قد يثيره وجودهما في الحي وللسكان، من ناحية اهتمام الإعلام بهما.

هذا إلى جانب حركة المرور الكبيرة التي سيجلبها الثنائي الملكي الشهير عندما يسكنان بالمجمع السكني، حيث أن سكّان المنطقة يحاولون حماية منطقتهم من أزمات السيارات، وذلك بسبب الطرق الضيّقة.

ويخشى سكّان المنطقة على أطفالهم من حركة السيّارات الكثيرة التي ستكون بسبب تتبّع تحرّكات الثنائي الملكي للحصول على الصور.

الأمير هاري وميغان ماركل ينفصلان عن العائلة المالكة

منذ انفصال الثنائي الملكي الامير هاري وميغان ماركل عن العائلة الملكية البريطانية وهما يتصدّران عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي كشفا عنها خلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري حول العائلة المالكة.

وكانت ميغان ماركل والأمير هاري قد حضرا جنازة الملكة اليزابيث الملكية، ولكن أطفالهما لم يحضرا الحدث أبداً.