هند القحطاني حديث السوشال ميديا في السعودية بسبب فيديو مثير للجدل!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص برفقة ابنتيها عبر "تيك توك"، ليتم تداوله بكثافة من قبل روّاد موقع تويتر.

ولاقى المقطع تفاعلًا لافتًا من السعوديين، فمنهم من أبدى إعجابه برقصة القحطاني والمقطع بشكل عام، ومنهم من هاجمها على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة، في حين تمسك آخرين برأيهم الأساسي وهو أنها تتعمد لفت الانتباه بتصرفات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

ومن بين التعليقات التي انتقدت هند القحطاني، كتب أحدهم قائلًا: " تكفين يا هند خلاص غثيتينا بمقاطعك ذي والمشكلة انك تصيرين ترند بسرعة مدري على وشو".

والجدير ذكره، أن هند القحطاني تعد شخصية مثيرة للجدل ودائمًا ما تنهال عليها الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور وخاصة السعوديين، لا سيما وأنها تتعمد في بعض الأحيان أن تنشر مقاطع وصور جريئة لا تتماشى مع العادات والقيم في المجتمع الشرقي العربي.

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