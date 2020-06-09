شاهد صور الزوجة الأولى وأولاد "عمر إسلام" حبيب الممثلة نيللي كريم !

الممثلة المصرية نيللي كريم والتي كانت قد نفت شائعات زواجها التي كانت تلاحقها منذ مدة لم تنفي أنها تعيش قصة حب.

نيللي شاركت صورة عبر حسابها في انستجرام أظهرت يد رجل يمسك بـ نيللي كريم مما دفع الجمهور للتعليق انه حبيبها رجل الأعمال المصري "عمر إسلام"، وفي باقي الصور ظهرت نيللي برفقة فتيات وعلى الأغلب أنهن بناتها من على الشاطئ.

يذكر أن نيللي كانت متزوجة سابقاً، المرة الأولى وهي صغيرة وأثمر عن زواجها ولدين أما الزواج الثاني فكان من خبير التغذية "هاني أبو النجا" وأثمر عنه ابنتين.

أما عمر كان متزوجاً سابقاً وله من زوجته الأولى طفلان "ولد وبنت"، كما يعتبر عمر الصديق المقرب للهضبة عمرو دياب وزوجته الأولى الصديقة المقربة لـ طليقة الهضبة "زينة عاشور".

فنياً، كانت نيللي قد أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني بـ مسلسل "بـ 100 وش" والذي جمعها بالممثل "آسر ياسين"، وتدور قصته حول "حول نصابة محترفة يتم النصب عليها من قبل نصاب محترف ايضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر".

وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل ومشاهدات عالية عبر يوتيوب، لتحقق أغنية المسلسل التي حملت اسم "مليونير" أكثر من 11 مليون مشاهدة.

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