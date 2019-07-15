الإعلامية السعودية روزانا اليامي تتغزّل بخالد سليم وتتعرض لهجوم حاد من الجمهور (فيديو)

ظهرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي في مقطع فيديو متداول وهي تستقبل الفنان المصري خالد سليم في مدينة جدة وتتغزل به أمام الجميع، وذلك على هامش مشاركته في موسم جدة للحفلات، ولم يعجب هذا المقطع الكثير من الجمهور السعودي.

وفي التفاصيل، بمجرد دخول الفنان خالد سليم لغرفة الاستراحة، استقبلته روزانا اليامي وبدأت بالتغزل به بطريقة مبالغ بها، وقالت: " إيش هالجمال يخربيت أبو كده"، الأمر الذي وضعه في موقف محرج، بسبب مغازلتها ، وهو ما جعله يرد عليها قائلًا: "هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا".

وتابعت روزانا بأنه شخص صاحب ذوق ويتمتع بصوت جميل بجانب إحساسه وشكله، لافتة إلى أنه شخص متكامل، واستطاع أن يأسر قلوب جمهور جدة بشكل غير طبيعي خلال غنائه.

الجدير ذكره، أن روزانا اليامي تعرضت بعد هذا المقطع لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل، حيث اعتبروها بأنها جريئة وفاقدة لأجمل صفات الفتاة وهو الخجل، واجتمعت التعليقات بشكل كامل على رأي موحد وهو بحسب ما قالوا: "لا نتشرف بأمثالك".

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