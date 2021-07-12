الإيرانية ماهلاغا جابري تتألق بتوقيع مصممة سعودية في مهرجان كان السينمائي

لا يمكننا الاختلاف على جمال عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري التي تتميز بعينيها الواسعتين وقوام جسدها الممشوق وملامحها الجذابة، وكيف لا وهي حاملة للقب أجمل امرأة في العالم.

خطفت ماهلاغا جابري الأنظار أثناء سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بإطلالة سماوية زادتها جمالًا وحُسنًا على جمالها، حيث اختارت فستان سترابلس منفوش من قماش الدانتيل جاء لونه متدرجًا من الأبيض إلى الأزرق السماوي، وهو من تصميم الفنانة السعودية إيمان العجلان.

وأكملت ماهلاغا جابري إطلالتها بمجوعة مجوهرات مُرصعَّة بالألماس والأحجار الكريمة من دار المجوهرات العالمية "شوبارد"، حيث تألَّقت بأقراط ضخمة تدلت من أذنيها وقلادة عريضة التفت حول رقبتها مبرزًا جمالها.

واعتمدت جابري تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، ومكياج هادئ من درجات الوردي والبرونزي مبرزًا جمال ملامحها.

ويجدر الإشارة إلى أن دار المجوهرات العالمية "شوبارد" هي من عملت على دعوة جابري لحفل كان السينمائي الذي يضم أشهر النجوم ومشاهير هوليوود.

من هي إيمان العجلان؟

تمكنت مصممة الأزياء السعودية إيمان العجلان حصد شهرة كبيرة وحفر اسمها على أهم صفحات الموضة المحليّة والخليجيّة والعربية، فهي تشتهر بتصميم فساتين السهرات والأفراح المواكبة لآخر صيحات الموضة.

وتتميز تصاميم إيمان العجلان بنعومتها مع لمسة من الاحتشام والتحفظ، وتحاول أن تتماشى مع كافة ألوان البشرة من السمراء حتى البيضاء.

وتتنوع تصاميمها بين الفساتين المنفوشة الطويلة من الخلف والقصيرة من الأمام، بالإضافة إلى الفساتين الضيقة والعصرية، كما تعتمد على أجود أنواع القماش الفخم والمزين بالخرز والأحجار لتتلائم مع أنوثة المرأة ورقيها.

.رُشِّحت العجلان من قِبَل سلطنة عمان؛ لتمثل رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية.

من هي ماهلاغا جابري؟

ولدت ماهلاغا جابري بتاريخ 17 يونيو 1989 في مدينة أصفهان التي درست فيها حتى حصلت على شهادة إتمام الجراسة الثانوية في الرياضيات والفيزياء، ثم هارجت من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 واستقرت في ولاية كاليفورنيا.

حظيت ماهلاغا على دعم شقيقتها رحالة جابري الذي عززت فيها حب الفن والرسم خلال فترة مراهقتها، كما ساعدتها على دخول مجال عرض الأزياء وانتختبها لعرض مشاريعها الفوتوغرافية، ثم بدأت مسيرتها في عرض الأزياء وعملت مع مصممي أزياء عالميين أمثال: فيليب بلين، وجيس، وميخائيل كوستيلو، ومارك جاكوبس وغيرهم.