البحث عن علا يعود في موسم جديد على "نيتفلكس"

أعلنت الفنانة التونسية المصرية هند صبري عبر حسابها على "إنستغرام" يوم أمس الثلاثاء، أنها تعمل مع عملاق البث الأمريكي Netflix لإطلاق موسم ثان من مسلسلها الناجح "Finding Ola" (البحث عن علا).

وقالت صبري في مقطع فيديو مدته 30 ثانية شاركته مع متابعيها الذين يصل عددهم لأكثر من 3.3 مليون متابع عبر حسابها على "إنستغرام": "بالطبع سنواصل. قصة علا لم تنته بعد. ألم تعلمنا أن نهاية قصة ما هي بداية قصة جديدة؟ لذا لكي تنتهز علا فرصتها الثانية، يجب أن يكون هناك موسم ثانٍ لـ" البحث مع علا ".

وقد حقق مسلسل "البحث عن علا" نجاحًا كبيرًا في الشرق الأوسط منذ عرضه على منصة "نيتفلكس".

ويجدر الإشارة إلى أن الموسم الأول للعمل يعتبر تتمة للمسلسل الكوميدي "عايزة أتزوج" الذي عرض عام 2010.

مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا" هو مسلسل مصري كوميدي،يتكون من 6 حلقات، يعرض على منصة "نيتفلكس" من إخراج هادي الباجوري وتأليف مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في بطولة العمل كل من هند صبري، والنجمة القديرة سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي.

وتدور أحداث المسلسل حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور بعدما قرر زوجها الانفصال عنها، فتحاول مواكبة تطورات الحياة واكتشاف نفسها والبحث عن الحب بجانب مراعاة المسؤوليات الموضوعة على عاتقها، وتربية طفليها واستقلالها المادي.

