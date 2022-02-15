أجمل صور هند صبري بطلة مسلسل "البحث عن علا"

هند صبري ولدت في 20 نوفمبر 1979 وهي ممثلة تونسية من برج العقرب، إسم زوجها أحمد الشريف، واسماء أولادها عاليا، ليلى.

كانت بداية هند صبري في مجموعة من الأعمال التونسية الأصل منها "موسم الرجال، صمت القصور" ومن هنا لفتت الفنان هند صبري نظر المخرجة المصرية إيناس الدغيدي وأسندت إليها دور البطولة في الفيلم المصري "مذكرات مراهقة" عام 2001م، حيث أن الفيلم كان يسرد قصة فتاة مراهقة تعيش سن المراهقة بدور كيلوبترا وكان لهذا الدور أثراً وشهرة واسعة وكبيرة للفنانة هند صبري حيث أصبحت من أهم النجمات المصريات.

وأكملت صبري شهادة الماجستير في قسم حقوق الملكية الفكرية عام 2007، وأصبح اسمها مجدولاً في جدول المحاماة في تونس.

أشهر الأعمال التي كانت بداية للفنانة هند صبري فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" ومن بعدها عملت على تنوع أدائها بتقديم كل من "الشريط السياسي، عايز حقي، إزاي تخلي البنات تحبك، أحلى الأوقات".

من أبرزأعمال هند صبري

التوربيني

الجزيرة

جنينة الأسماك

عمارة يعقوبيان

لعبة الحب

بنات وسط البلد

ملك وكتابة

ويجا

حالة حب

أحلى الأوقات

عايزة أتجوز

امبراطورية مين

البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا هو مسلسل مصري كوميدي،يتكون من 6 حلقات، يعرض على منصة "نيتفلكس العالمية " من إخراج هادي الباجوري وتأليف مها الوزير وغادة عبد العال، من بطولة هند صبري،سوسن بدر،هاني عادل ومحمود الليثي.

يتحدث عن رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور في محاولة لمواكبة تطورات الحياة واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها، وتربية طفليها واستقلالها المادي.

جمعنا لكم أجمل صور هند صبري الجميلة بطلة مسلسل "البحث عن علا"

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