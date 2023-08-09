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التعليق الأول لآمال ماهر عن وضعها الصحي بعد خضوعها للجراحة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 02:44
آمال ماهر
آمال ماهر

البوابة-في أول تعليق لها بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية دقيقة طمأنت الفنانة آمال ماهر جمهورها على حالتها الصحية.

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و عبر حسابها على موقع (X) قالت آمال ماهر: (بشكر كل الناس و الجمهور الحبيب لسؤاله عني و احب اطمنكم عملية بسيطة و انا الحمدلله كويسة).

آمال ماهر

و كانت الفنانة مروة نصر قد أثارت جدلاً واسعاً حول الحالة الصحية لصديقتها الفنانة امال ماهر بعد إعلانها استعدادها للخضوع لجراحة دقيقة، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) قائلة: (آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها)

 بدوره قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية: (النقابة معندهاش أي فكرة عن الموضوع دا إحنا فوجئنا بالخبر دا بصراحة ومعندناش أي معلومة).

آمال ماهر

 

كلمات دالة:آمال ماهر

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