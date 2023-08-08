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بعد تعرضها لوعكة صحية.. آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطرة

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 07:37
آمال ماهر
آمال ماهر

انتشرت أخبار تفيد خضوع الفنانة المصرية آمال ماهر لعملية جراحية خطرة عقب تعرضها لوعكة صحية ألمت بجسدها، دون ذكر تفاصيل عن الأسباب ووضعها الصحي.

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آمال ماهر تخضع لعملية حرجة


وكانت صديقة ماهر، الفنانة مروة نصر، هي من شاركت الأخبار عبر حسابها في "فيسبوك"، إذ طالبت من الجميع الدعاء لها، قائلة: "آمال ماهر بتعمل عملية جراحية.. ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها".

وأكملت مروة في منشورها: "ألف سلامة عليكى يا حبيبتى.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

آمال ماهر

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت العملية التي تخضع لها آمال عملية تجميلية أم لا، لتنفي مروة أن تكون العملية تجميلية، لكنها لم تكشف عن طبيعتها وأسبابها.

آمال ماهر تحتفل بتخرج نجلها

 ذلك بعد أسابيع من احتفال آمال ماهر بتخرج نجلها الوحيد عمر. حيث نشرت صورًا من حفل التخرج عبر حسابها في "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق كتبت فيه: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي أنا فخورة بيك ودا أسعد يوم في حياتي".

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يشار الى أن آمال ماهر عادت للأضواء خلال الفترة الماضية بعد فترة طويلة من الغياب، وأحيت في شهر تموز/يوليو من العام الماضي 2022 حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، شهده حضور كثيف من محبيها، وعدد من الفنانين.


 

كلمات دالة:آمال ماهر

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