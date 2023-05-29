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التفاح الحرام.. ضيوف شرف في الحلقة الأخيرة والمخرج يتجّه لمسلسل جديد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 29 أيّار / مايو 2023 - 06:27
التفاح الحرام

ينتظر الجمهور في تركيا والعالم العربي بأكمله انتهاء الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام" والمستمر عرضه منذ 6 سنوات والذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

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تفاصيل الحلقة الأخيرة من التفاح الحرام
 

وكشفت مصادر قريبة بان الحلقة الأخيرة من مسلسل التفاح الحرام هي الحلقة رقم  177 بالرغم من أن صناع العمل أعلنوا سابقًا ان العمل سينتهي عند الحلقة 178 ولكن بسبب تأجيل العرض في الأسبوع الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية التركية تم حذف الحلقة.
 

وسيشارك في الحلقة الأخيرة 4 نجوم أتراك كضيوف شرف للمسلسل وهم اسماعيل دميرجي والذي سيؤدي دور رجل الأعمال ناظم، بالإضافة الى بوسي اسكندر الذي سيؤدي دو آهو خطيبة ناظم.
 

كما سيكون هناك النجم التركي باتوهان ايدار بدور بوراك اباجي وجيزام كالا بدور عارضة أزياء وهي حبيبة بوراك اباجي.

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منتج المسلسل يتجّه لمسلسل جديد
 

ومع انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "التفاح الحرام" يتجه المنتج فاتح اكصوي للتحضير لمسلسل جديد سيحمل اسم "السلّة المتسخة" والذي يحكي قصص مجموعة من الخادمات اللواتي يعشن في مكان فاخر، ومن المتوقع ان يحظى العمل بنفس شهرة ونجاح التفاح الحرام نظرًا للقصة المثيرة التي يتناولها، وعرض العديد من الحكايات المختلفة.

وعلى صعيد متصل تقرر ايقاف فكرة العمل على فيلم مقتبس من المسلسل بطولة الفنانة ايدا ايجه التي تجسد شخصية يلدز دون الكشف عن أسباب ايقافه.

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