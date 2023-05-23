تسريب بعض أحداث الحلقة الأخيرة من "التفاح الحرام".. وإلغاء مشروع فيلم لشخصية يلديز

أعلنت بعض المواقع الاخبارية عبر الانترنت بان هناك سيكون بعض تسريبات الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام"، وذلك بعد تأجيل عرضها الاسبوع الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليصا في تركيا.

تسريبات الحلقة الأخيرة من مسلسل التفاح الحرام



وبالرغم من انه لم يتم تحديد موعد عرض الحلقة الاخيرة من المسلسل التركي "التفاح الحرام"، إلا أن هناك شائعات أكّدت بأنه سيتم تسريب بعض الاحداث من الحلقة الأخيرة.



ولم يتم الكشف عن طبيعة هذه التسريبات وفيما أذا كانت ستؤثر على نسبة المشاهدة في الحلقات الأخيرة، أو عن الجهات التي قامت بتسريب الأحداث المتبقية من العمل.

ويحظى المسلسل التركي التفاح الحرام بشعبية كبيرة حيث تمكن من تحقيق الكثير من النجاح الذي دفع صناعه لتمديده إلى 6 مواسم.

إلغاء مشروع فيلم لشخصية يلديز



وخلال وقت سابق أعلنت الشركة المنتجة بأنها تستعدذ للبدء بشروع سينمائي تركي جديد والذي سيكون مشتقّ من المسلسل التركي "التفاح الحرام".



وكان المشروع عبارة عن فيلم سيتناول شخصية "يلديز" التي تقدمها في العمل الفنانة ادا ايجه والذي سيكون تابع لمنصة "ديزني"، لكن وبشكل مفاجىء تم الغاء هذا المشروع ولم يتم الكشف عن الاسباب.

فيما راح عدد كبير من الجمهور للإشارة إلى أن الالغاء كان لأسباب تتعلق بالفنانة التركية ووقوع خلافات مع شخصيات معينة دون الإشارة بشكل واضح للامر.

تأجيل الحلقة الأخيرة من مسلسل التفاح الحرام



وخلال الاسبوع الماضي تعرّض الجمهور لمفاجأة كبيرة بعد ان تم تأجيل الحلقة 177 من المسلسل التركي بسبب الانتخابات التركيّة، مما جعل صنّاع العمل يقومون بإلغاء الحلقة الأخيرة والتي كانت 178 واعتبار الحلقة 177 هي الأخيرة والتي لم تقرر بعد عرضها.