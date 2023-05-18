نجم التفاح الحرام "بيرك اوكتاي" يكشف عن إعجابه بـ عمرو دياب.. وهذه أغنيته المفضّلة

اشتُهر العديد من النجوم الأتراك في الوطن العربي حيث أصبح لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكونوا على درايّة بالثقافة العربية واللغة حتى يتواصلوا مع جمهورهم العرب.

نجم مسلسل التفاح الحرام بيرك اوكتاي يكشف إعجابه بـ عمرو دياب



خلال لقاء صحفي للنجم التركي الشهير "بيرك أوكتاي" مع موقع اي تي بالعربي، وخلال اللقاء قام الصحفي بسؤال النجم التركي "اوكتاي" حول الفن والثقافة العربية وما اذا كان يستمع الى الاغاني العربية، ليكشف نجم المسلسل التركي التفاح الحرام أنه من اكبر المعجبين بـ "عمرو دياب".



وأكّد أوكتاي بأنه من عشّاق الفنان المصري عمرو دياب، كما أن أغنيته المفضّلة للنجم المصري هي أغنية "تمللي معاك" حيث غنّى جزء منها خلال المقابلة.

وتفاجأ جمهور الفنان التركي بهذه المعلومة، وعبروا عن سعادتهم البالغة لاهتمام بيرك باللغة العربية وحديثه عن عشقه للنجم المصري، وغنائه باللغة العربية.

نبذة عن بيرك اوكتاي



يشار بأن النجم بيرك أوكتاي اشتُهر في بداياته من خلال مسلسل "زواج مصلحة" والذي كان يُعرض عبر قنوات MBC بعد دبلجته إلى اللهجة السورية، ومن ثم مسلسل "ويبقى الأمل".



وكان اوكتاي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي خلال الفترة الحالية من خلال شخصية شاتاي في المسلسل الشهير "التفاح الحرام".

ويحظى مسلسل التفاح الحرام بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي حيث امتد العمل إلى 6 أجزاء استثمارًا للنجاح الكبير والجماهيرية الواسعة التي حققها.