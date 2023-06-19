مارت رمضان وأفرا ساراتش يقضيان العطلة سويًا.. شاهد كيف تخفيا

عادت علاقة النجمان التركيان "مارت رمضان ديمير" و "أفرا ساراتش" نجما مسلسل طائر الرفراف لـ تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي من جديد بالرغم من نفيهما وجود أي علاقة بينهما في تصريحات سابقة والتأكيد أن ما يجمعهما مجرد صداقة.

وبالرغم من انتهاء الموسم الأول من مسلسلهما الشهير "طائر الرفراف" إلا ان مارت وأفرا لن يكونا خارج دائرة الضوء خاصة بعد شائعات ارتباطهما رومانسياً.

مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش نجما الطائر الرفراف سويًا



نشرت بعض الصحف التركيّة مجموعة من الصور للنجم التركي مارت رمضان ديمير وزميلته في العمل افرا ساراتش وهما يغادران مطار دالامان في تركيا، بالرغم من أنهما حاولا التخفّي قدر الإمكان.



وظهر مارت الذي يجسد شخصية فريد في العمل وهو يرتدي تيشيرت باللون الأبيض ونظارة شمسية كما أن أفرا ظهرت باللوك نفسه في محاولة منهما لإخفاء ملامحهما تماماً.



وحاول مارت رمضان المرور عبر البوابة منفرداً في الأول ثم قامت أفرا باللحاق به في آخر الصف حتى لا يتبيّن بانهما يقضيان العطلة معاً.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, #YalıÇapkını’nın sezon finali yapmasının ardından beraber tatil yaptı. Ünlü ikili, hayranları tarafından Dalaman Havalimanında böyle görüntülendi. pic.twitter.com/8Jk4I74QlR — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) June 18, 2023

نفي مارت وأفرا عن وجود علاقة بينهما



وبالرغم من ان علاقتهما تتصدّر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالدليل من الصور والفيديوهات التي التقطت لهما معاً، إلا أنهما حاولا نفي هذا الأمر من خلال تصريحات واضحة عبر الصحافة.