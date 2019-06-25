الجمهور السعودي يهاجم ناصر القصبي بعد انتقاده لمجلس الشورى..إليكم السبب!

أعرب الفنان السعودي ناصر القصبي عن انزعاجه وغضبه بسبب أن مجلس الشورى في السعودية طالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، بهدف منع الأعمال الهابطة والتي من الممكن أن تشوه سمعة المملكة والمجتمع وتنقل صورة غير واقعية عن طبيعة الحياة التي يعيشها الناس هناك.

وكتب القصبي تغريدة على ما صدر من مجلس الشورى وقال: " نقطة نظام .…… تشديد الرقابه .. أعمال هابطه .. سمعة المملكه ……هذا تسلط غير مفهوم و غير مقبول لا حنا و لا ذا المجلس".

نقطة نظام .



…… تشديد الرقابه .. أعمال هابطه .. سمعة المملكه ……

هذا تسلط غير مفهوم و غير مقبول



لا حنا و لا ذا المجلس https://t.co/6yXjv9bQeZ — ناصر القصبي (@algassabinasser) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وعلى ما يبدو أن هذه التغريدة أدخلت القصبي في متاعب لا تحصى، حيث أنه تعرض لانتقادات عديدة من الجمهور السعودي، وذلك بسبب اعتراضه على هذا القرار، ووصل الأمر في البعض إلى وصف ما قاله القصبي بأنه "تغريدة ساقطة أخلاقيًا".

وكان أحد المتابعين كتب ردًا على اعتراض ناصر القصبي وقال: " وش فيك وش اللي مضايقك ؟؟!! فلتعلم ياناصر انت وامثالك ان الشعب السعودي شعب محافظ ذو مبادئ وقيم واخلاق وسيبقى هكذا إلى قيام الساعه ولا يمثله اعمالك الهابطه ، وتشبهك بالنساء"

وش فيك وش اللي مضايقك ؟؟!!



🔴فلتعلم ياناصر انت وامثالك

ان الشعب السعودي شعب محافظ ذو مبادئ وقيم واخلاق وسيبقى هكذا إلى قيام الساعه



ولا يمثله اعمالك الهابطه ، وتشبهك بالنساء pic.twitter.com/HGaVLXZ89Y — فيصل الشهري (@fsool__7) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وكتب له مغرد آخر: " يجب تشديد الرقابة على كل عمل فني وخاصة اعمالك القذرة فمثل هذي المناظر المقززة والخادشة للحياء تشويه للمجتمع السعودي".

بينما قال له هذا المغرد: "انت تقول احترم المحلد وايمانه اعظم من إيماني ، ولذلك عليك أنت تحترم المجتمع السعودي كامل وتحترم خياراته وسمعته وتحترم قرارات المجلس وخلّك بالتمثيل والصرقعه ومالك ومال الامور اللي أكبر منك".

انت تقول احترم المحلد وايمانه اعظم من إيماني ، ولذلك عليك أنت تحترم المجتمع السعودي كامل وتحترم خياراته وسمعته وتحترم قرارات المجلس وخلّك بالتمثيل والصرقعه ومالك ومال الامور اللي أكبر منك pic.twitter.com/0KetcU9CBc — الشيخ حفتر ( وطنجي ) (@F_H_D19) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وكان القصبي قد أثار جدلا العام الماضي، عندما صرح في برنامج "مجموعة إنسان": "الملحد أحترمه لأنه أفضل مني، وإيمانه أقوى مني، أنا ولدت مسلم وخلاص، الملحد يستحق الاحترام لأنه يبحث عن الحقيقة أما نحن فلا نبحث عنها لأنها موجودة لدينا".

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