نادين الراسي تصف جثمان شقيقها.. "كتافه ضيقين على التابوت"

لم تتمالك الفنانة اللبنانية نادين الراسي نفسها يوم تشييع جثمان شقيقها الراحل جورج الراسي، حتى أنها أثارت الجدل وموجة من التساؤلات بتصريحاتها الأخيرة عن كيف بدت هيئته في التابوت.

نادين الراسي: تابوت جورج ما وسعه

خلال إحدى اللقاءات الصحفية يوم العزاء، تقول نادين الراسي أنها لاحظت أن أكتاف شقيقها عريضتين للغاية أن ىالتابوت لم يسعه، قائلة: "أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت سايعته قبل“.

وتابعت أن شقيقها كان يرتدي بدلة جميلة جدًا، ولو أن أحدهم وضع الميكروفون في يده لكان غنى أغانيه، قائلة: "جورج كان لابس بدلة كتير حلوة والله وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليه إذا بتحطوله الميكروفون بإيده بده يغني“.

نادين الراسي تستذكر طفولتها مع جورج

وقالت بصوت موجوع ومخنوق أن أكثر ما يحرق قلبها هو ريحة شقيقها الذي لا تتشابه روائح أبنائها به، قائلة: "شغلة واحدة حرقت لي قلبي أخي جورج بشمه برقبته من هو وصغير..صدقيني أولادي ما عندهن هيدي الريحة.. أنا وهو الفرق بيننا بالعمر 9 شهور".

واستذكرت نادين أيام طفولتهما، التي عاشا فيها الحرب والفقر والنجاح، وقالت: "كنت بلعب معاه ونحنا صغار، عشنا بالفقر والحرب والتعب والقرف وعملنا حالنا بحالنا.. مش كرمال يحترق قلبنا لازم نتهنى.. هلأ خلص كل شيء جورج وبيته مش من زمان“.

نادين الراسي تدعو الله ليقوي إيمانها

وتمنت الراسي من الله أن يقوي لها إيمانها رغم أنها شخص مؤمنة للغاية، مُشيرةً إلى أن إيمانها في الأيام الثلاثة الأخيرة لم يكن جيد، وتابعت: "بدي من الله بس يقويلي إيماني.. يا رب رجعلي إيماني بسرعة لتخليني أتقبل دخيلك.. إذا جورج مزعلك شي مرة يمكن أنا قايله له.. هو كان سندي وبطلب منه يساعدني.. جورج ممكن يقتل قتيل كرمال أخته“.

نادين الراسي تتهم الدولة اللبنانية بقتل شقيقها جورج الراسي

ولفتت الراسي في عدة منشورات إلى أن دولة لبنان هي المسؤولة عن قتل شقيقها، حيث أعادت نشر مقطع فيديو شاركته جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن على الطريق لمكان الحادث، والتي كشفت أن وفاة جورج سببه الحاجز الواقع في منتصف الشارع دون تزويده بإضاءة.

وأرفقت نادين الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوووو".

ونشرت منشور آخر، أرفقته بتعليق: "حطولك بلوك باطون وبلا ضو وبنص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي"، وتابعت: "خيي شوفور بطل بس كيف هيك؟ كيف؟ بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين".

وهددت الراسي كل من له علاقة بمقتل شقيقها، وكتبت: "وحيات عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن"، وأضافت "رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما".