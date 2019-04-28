الجمهور مصدوم بعد ظهور روبي برفقة الجبل من مسلسل "صراع العروش"..فما القصة؟

شارك المنتج المصري محمد السبكي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، صورة من كواليس فيلم "حملة فرعون" ظهرت فيها روبي إلى جانب الممثل الآيسلندي ثور بغورنسون الشهير بشخصية "الجبل" في المسلسل الذي يتابعه الملايين حول العالم "صراع العروش".

وكانت الصورة بمثابة مفاجأة وصدمة في ذات الوقت للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الفارق الكبير في الطول بين روبي والجبل، وسيطرت روح الكوميديا على معظم التعليقات، فكتب أحدهم قائلًا: "دا فرعون نفسه يا جدعان".

فيلم "حملة فرعون" من ضمن الأعمال التي من المقرر أن تنافس في موسم الأعياد، وهو يضم عدد من الأسماء اللامعة مثل: عمرو سعد، روبي، محمود عبد الغني، سوزان نجم الدين، قمر، حورية فرغلي، و الملاكم مايك تايسون والآيسلندي ثور بغورنسون.

و تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، الفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز وتاليف كريم حسن بشير.

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