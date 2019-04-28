بعد الإعلان عن إلغاء حفلها..ما حقيقة منع ميريام فارس من دخول الكويت؟

أعلنت مؤخرًا الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن إلغاء حفلها الغنائي، والذي كان مقررًا أن تحييه الجمعة الماضية في الكويت، وذلك من خلال بيان رسمي قامت بمشاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك.

وجاء في بيان ميريام فارس أسباب إلغاء الحفل في الكويت وكتبت: " تعلن شركة ميريام ميوزيك عن الغاء حفل ملكة المسرح ميريام فارس الذي كان من المقرر إحياؤه بتاريخ ٢٦-٤-٢٠١٩ في الكويت في قاعة قصر حولي وذلك بسبب إخلال الشركة المنظمة ببنود العقد الموقعة لغاية الحفل . نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه. نشكر لكم تفهمكم".

ولكن على الجهة الأخرى، كان أحد الصحفيين الكويتين قد أثار الجدل بسبب تغريدته التي أعلن من خلالها أن ميريام فارس ممنوعة من دخول الكويت دون ذكر أي تفاصيل أخرى، حيث كتب قائلًا: " بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط".

بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط pic.twitter.com/pMLVaRhVJj — الصحفي/نايف الشمري (@nayefalshamari) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

الجدير ذكره أن ميريام فارس لم تعلّق على هذا الخبر حتى الآن، ولم يصدر أي بيان رسمي حول منعها من دخول دولة الكويت، واكتفت فقط بمشاركة أحدث صورها عبر إنستغرام والتي ظهرت فيها مرتدية مجوهرات شركة "لازوردي".

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