تصريح ناري من أحمد سعد يضع طليقته سمية الخشاب في موقف مُحرج..شاهدوا ماذا قال!

يبدو أن قصة أحمد سعد وسمية الخشاب بدأت بالطلاق وسوف تستمر لفترة طويلة، وذلك بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي يخرج بها كل منهما بين الحين والآخر من خلال المقابلات التلفزيونية، والتي تحمل في طياتها الكثير من الحقد والضغينة بين الإثنين.

وظهر أحمد سعد مؤخرًا من خلال مقطع فيديو خاص بمقابلته في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل على قناة "القاهرة والناس"، حيث نشرت بسمة المقطع الترويجي وأرفقته بتعليق وقالت: " احمد سعد في تصريح صادم لشيخ الحارة: الست اللي تتجوز راجل ولو يوم وتطلع تتكلم عليه .. تبقى مش تمام !شيخ الحارة الموسم الثالث مع بسمة وهبه هيبقى ضرب نار".

يذكر أن أحمد سعد أعلن الشهر الماضي عبر حسابه على إنستغرام عن انفصاله عن سمية الخشاب، وكتب في وقتها وقال: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب..أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي..أولادي".

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