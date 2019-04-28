جديد شيرين عبد الوهاب أغنية "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص"

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جديدها على موقع يوتيوب في عام 2019، وهي أغنية "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل الفنانة اللبنانية نادين نجيم "خمسة ونص"، لتعلن بذلك عن مشاركتها في موسم رمضان المقبل.

وبعد مرور وقت طويل على نشر المقطع التشويقي الخاص بالأغنية، قررت شيرين والمنتج صادق الصبّاح وأخيرًا أن يشاركوا هذا العمل الفني كاملًا على يوتيوب، وظهرت شيرين في عدة مشاهد بالكليب إلى جانب مشاهد أخرى يظهر فيها أبطال العمل قصي خولي ومعتصم النهار ونادين نجيم.

يذكر أن أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة لاقت تفاعلًا لافتًا من قبل متابعيها ومحبيها، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تغني فيها باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي.

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