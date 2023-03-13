الجمهور يشبه فستان زفاف الأميرة إيمان بإطلالة ميغان ماركل في يوم زفافها.. البساطة والنعومة تجمعهما

احتفلت العائلة الهاشمية الأردنية بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يوم أمس الأحد في حديقة قصر بيت الأردن الملكي.

وحضر حفل الزفاف العديد من الضيوف من العائلة المالكة الاردنية بالاضافة الى الأصدقاء من الأردن وبلدان عربية أخرى، حيث دخلت الأميرة إيمان بفستانها الأبيض رفقة شقيقها وليّ العهد الأمير الحسين.

الجمهور يشبّه فستان زفاف الأميرة ايمان بميغان ماركل

ولفت فستان زفاف الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواجها بالاضافة الى اطلالتها الملكية التي أشاد بها الكثير من الجمهور من حول العالم والتي تميّزت باناقتها وبساطتها اللافتة جدًا.

وارتدت الأميرة ايمان فستان ناعم باللون الأبيض من الكريب الحريري تميز بوجود تطريز من الدانتيل المورّد، كما يتسّم بأكمام طويلة وطرحة طويلة مطرّزة بالزهور عكست رقي اطلالتها واعتمدت مكياج بسيط وتسريحة رفع بسيطة مع وضع تاج مما زاد من جمال إطلالتها..

وأشاد العديد من الجمهور بإطلالة الأميرة ايمان الملكية، فيما شبهها عدد من رواد السوشال ميديا بإطلالة دوقة ساسكس "ميغان ماركل" في حفل زفافها على الأمير هاري من حيث الفستان والتسريحة وحتى الملامح.

واعتمدت ميغان في حفل زفافها تسريحة منخفضة بسيطة تشبه الى حد كبير تسريحة شعر الأميرة ايمان، كما أن فستانها الأبيض مطابق لفستان الأميرة الا أن الأخير تميّز بالدانتيل.

ووضعت ميغان ماركل بعض المكياج الخفيف على وجهها كما فعلت الأميرة ايمان، كما أنهما حملتا نفس مسكة الورد بأيديهما، وفي لقطات عديدة كان هناك شبه كبير في ملامح ميغان والأميرة ايمان.

في المقابل قال البعض إنه لا يوجد شبه مابين الإطلالتين إلا انهما يجتمعان بتمتعهما بالبساطة.

الجمهور يشبّه الاميرة ايمان بمايلي سايريس

فيما شبّه عدد من الجمهور الجمهور ابتسامةى الاميرة إيمان بضحكة النجمة الهوليوودية الشهيرة "مايلي سايريس".