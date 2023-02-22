شرط غريب لحضور الأمير هاري وميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز

حدد القصر الملكي البريطاني الموعد الرئيسي لتتويج الملك "تشارلز" في بريطانيا وذلك يوم 6 مايو القادم من عام 2023 بحضور العائلة المالكة.

وحتى هذه اللحظة لم يتضح ما اذا كان الثنائي الملكي دوقا ساسكس " الأنمير هاري وزوجته ميغان ماركل" سيحضران لتتويج للملك تشارلز ام انهما سيتغيّبان عن هذا الحدث المهم.

الأمير هاري لديه شرط أساسي لحضور تتويج والده الملك تشارلز

تتوقّع العائلة المالكة وعدد من المصادر حضور الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل الى مراسم تتويج الملك تشارلز التي ستقام في 6 مايو القادم.

وأضافت المصادر أن الثنائي دوقا ساسكس قد وضعا شرطًا لتواجدهما في حفل تتويج الملك تشارلز، وقالا إنهما لن يأتيا في حال كان الجو العام متوترًا مثل الذي حصل في جنازة الملكة اليزابيث واليوبيل البلاتيني.

ويرغب الأمير هاري في مصالحة عائلته وفتح صفحة جديدة معها، ولكن حتى الآن لم يتغيّر شيء، ومن المقرر بانه اذا حضر الامير هاري الى التتويج فلن يكون له دور رسمي في الحفل.

كيف سيتعامل الأمير هاري مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام في حفل التتويج؟

كشفت مصادر مطلعة بأنه في حال حضر دوق ساسكس هاري إلى مراسم تتويج والده الملك تشارلز كملك لبريطانيا والامير ويليام كولي عهد فان هاري وميغان سيتجنّبان ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

وذلك بسبب الادّعاءات التي أفصح عنها الأمير هاري حول الأمير ويليام وكيت ميدلتون في كتاب السيرة الذاتية "سبير".