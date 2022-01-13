الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الفنان وحيد السنباطي

رحل يوم أمس الفنان والصحفي وحيد السنباطي، وكان الكاتب الصحفي خالد ميري هو من أعلن عن الخبر من خلال حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون..فقدت أسرة تحرير الأخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير..اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك".

من جهة أخرى، كشف أحمد نجل الراحل وحيد السنباطي عبر حسابه على "فيسبوك" عن موعد ومكان الجنازة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خروج الجنازة فى صلاة الظهر من مسجد الفتح شارع "9" بالمعادي بجوار محطة مترو حدائق المعادي، وستقام ليلة العزاء شارع مسجد الدعاء بجوار محطة مترو حدائق المعادي".

وكان الفنان الراحل وحيد السنباطي قد شارك في عدة أعمال فنية، من أشهرها مسلسل "وحلقت الطيور نحو الشرق" 2002، ومسلسل "الدالي" الجزء الأول 2007، ومسلسل "سلطان الغرام" 2007، ومسلسل "بره الدنيا" 2010، ومسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس 2018.

والجدير بالذكر أن آخر عمل ظهر فيه الفنان الراحل وحيد السنباطي، كان خلال مشاركته في مسلسل "سلسال الدم"، والذي كان قد شارك في بطولته كل من عبلة كامل، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، والعديد من النجوم الآخرين، وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

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