قط ياسمين عبدالعزيز ظهر في مسلسل Friends.. هل تتذكر الحلقة؟

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز خوف متابعيها بعدما نشرت صورة حيوانها الأليف، وهو قط يأتي أصلع أملس دون شعر ويعتبر الأغلى في العالم.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لقطها "بوبوس" عبر حسابها على "إنستغرام"، وانهالت تعليقات المتابعين الذي أعربوا عن خوفهم من شكل القط حتى أن الفنانة منى زكي علَّقت: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس".

والجدير بالذكرأن القط الفرعوني يصل سعره إلى ما يجاوز الـ ٥ آلاف دولار، نظراً لفصيلته النادرة وذكائه الحاد.

ريتشل والقط الفرعوني

وحين النظر إلى هذا القط يتبادر إلى الأذهان على الفور إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الشهير "فريندز" حينما تشتري "ريتشل"، الي تجسد دورها الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، قطًا فرعونيًا وتقدمه إلى أصدقائها، فنشاهد ملامح الخوف والاشمئزاز على وجهي روس وجوي الذين يتساءلان عن ماهية هذا الكائن الحي.

حينما ينفي جوي أن هذا الكائن هو قط، ترد عليه "ريتشل" بتعجب "إنه قط"، ثم يتساءل "روس" لما هذا القط أصلع وكأن القشرة الخارجية منه في الداخل وداخله في الخارج.

وأشارت جينيفر أنها ابتاعت القط بألف دولار، وأسمته بـ"ويسكرسون".



