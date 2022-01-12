  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. قط ياسمين عبدالعزيز ظهر في مسلسل Friends.. هل تتذكر الحلقة؟

قط ياسمين عبدالعزيز ظهر في مسلسل Friends.. هل تتذكر الحلقة؟

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:23
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز خوف متابعيها بعدما نشرت صورة حيوانها الأليف، وهو قط يأتي أصلع أملس دون شعر ويعتبر الأغلى في العالم.

اقرأ ايضاًشقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تفاصيل علاقته بها وأزمته المالية.. وشقيقه الأكبر شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تفاصيل علاقته بها وأزمته المالية.. وشقيقه الأكبر "بس ربنا يهديك"!

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لقطها "بوبوس" عبر حسابها على "إنستغرام"، وانهالت تعليقات المتابعين الذي أعربوا عن خوفهم من شكل القط حتى أن الفنانة منى زكي علَّقت: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس".

 

والجدير بالذكرأن القط الفرعوني يصل سعره إلى ما يجاوز الـ ٥ آلاف دولار، نظراً لفصيلته النادرة وذكائه الحاد.

 

ريتشل والقط الفرعوني 

وحين النظر إلى هذا القط يتبادر إلى الأذهان على الفور إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الشهير "فريندز" حينما تشتري "ريتشل"، الي تجسد دورها الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، قطًا فرعونيًا وتقدمه إلى أصدقائها، فنشاهد ملامح الخوف والاشمئزاز على وجهي روس وجوي الذين يتساءلان عن ماهية هذا الكائن الحي.

اقرأ ايضاًشقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تفاصيل علاقته بها وأزمته المالية.. وشقيقه الأكبر أحمد العوضي: سيدة حملتني مسؤولية مرض ياسمين عبدالعزيز لهذا السبب

حينما ينفي جوي أن هذا الكائن هو قط، ترد عليه "ريتشل" بتعجب "إنه قط"، ثم يتساءل "روس" لما هذا القط أصلع وكأن القشرة الخارجية منه في الداخل وداخله في الخارج.

وأشارت جينيفر أنها ابتاعت القط بألف دولار، وأسمته بـ"ويسكرسون".


 

كلمات دالة:ياسمين عبدالعزيزفريندزالقط الفرعونينجومفن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...