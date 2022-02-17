الحلقة 15 من مسلسل "أبو العروسة" تتسبب بحزن كبير للجمهور

يتصدّر المسلسل المصري الشهير "أبو العروسة" مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لآخر، خاصة بعد اصدار الجزء الثالث للمسلسل بعد نجاح الأول والثاني.

الحلقة 15 من المسلسل تتسبب في حزن الجمهور

تفاعل آلاف المشاهدين من جميع انحاء الوطن العربي بالحلقة الخامسة عشر من الموسم الثالث للمسلسل المصري وذلك مع الاحداث المؤثرة التي شهدتها الحلقة.

وشهدت الحلقة أحداث غير متوقعة تزامناً مع زفاف ابنة سيد رجب "عبد الحميد" حيث اكتشفت اسرار قلبت الموازيين كلها رأساً على عقب.

واكتشفت ابنة عبد الحميد "هاجر" بان خطيبها خانها قبل حفل زفافها بيومين فقط، في يوم الزفاف وكانت تلك الخيانة على سرير الزوجية في منزلهما الذي جهّزاه من اجل الزواج.

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كان خطيبها يوسف خانها مع مهندسة الديكور التي كانت تشرف على اعمال ديكور منزلهما.

وحاول سيد رجب "عبدالحميد" أن يخفي هذا الخبر السيء عن زوجته وجميع الضيوف وخاصة بعد أن صدموا بقرار الغاء حفل الزفاف، ولكن زوجته أصرّت على أن يكشف ما فعله خطيب ابنتها.

وكانت المفاجأة ردة فعل الأم التي طالبت زوجها بعد الرضوخ لقرار ابنتهما بالانفصال عنه حتى لا يتكلم الناس عنهم.

ولكن لم ينصت عبد الحميد لزوجته وقال لها في حوار مؤثر: "كلام الناس بيوجع ولكن وجعه بيروح مع الأيام، انت كل الي همك كلام الناس بس، عارف إنه الموقف صعب بس حنعمل إيه؟".

وهنا كانت اللحظات المؤثرة حيث قرر والدها انفصال ابنته عن زوجها بدل أن يُبنى بيتهما على الخيانة وعدم السعادة.

ردة فعل الجمهور

تاثر الجمهور بشكل كبير حول الأحداث المؤثرة في المسلسل وخاصة بكلام عبد الحميد عندما وافق على انفصال ابنته دون ان يكترث لكلام الناس.

كما تداول الجمهور مقطع الكلام المؤثر لعبد الحميد عبر وسائل التواصل الاجتماعي كعبرة لعدم الاكتراث لكلام الناس والانصياع للقرارات الخاطئة.