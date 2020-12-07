الدكتورة خلود "أخذوا من غضاريف أذني عشان يعدلون أنفي".. وتُطل على الجمهور بوجه منتفخ ومُزرق!

فاجأت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود جمهورها العربي بعد أن أعلنت خضوعها لعملية تجميل في الأنف منذ عدة أيام.

وشاركت الدكتورة خلود صُور لها من بعد العملية وحتى من داخل المستشفى، وبدت في الصور بوجه منتفخ وأزرق حول منطقة أسفل العين نتيجة العملية وعلقت "رح أكشف كل التفاصيل قريباً لما أتحسن شوي وأصير جاهزة".

وشكلت صُور خلود أو بالأحرى خضوعها لعملية تجميل الأنف صدمة للجمهور لأن أنفها لم يكن يحتاج لذلك ظاهرياً، إلا أن الفاشنيستا كشفت أنها وبالصدفة أثناء إجرائها لفحص كورونا اكتشفت أنها تعاني من إنحراف وهو ما استدعى خضوعها للعملية.

وأجابت الدكتورة خلود أيضاً حول تساؤلات الجمهور عن سبب تغطية أُذنيها بالشاش الطبي، وعلقت"اضطروا ياخذون غضروف من أذني ووضعوا في أنفي"، وهو ما يبدو منطقياً نتيجة حجم أنفها الصغير. إلا أن الجمهور شكك أنها خضعت لعمليات تجميل أخرى من بينها عملية خاصة بحجم الأُذن، لكن خلود ضربت بهذه الأخبار عرض الحائط بعد أن شاركت فيديو تكشف فيه أن إحدى أُذنيها سليمة.

من جهة أخرى، أبدت الفاشينيستا فرحتها بوصول متابعينها عبر تطبيق سناب شات لأكثر من 9 مليون مشترك مما وضعها في قائمة الأولى عربياً عبر التطبيق كالأكثر متابعة بين زميلاتها في العالم العربي.

يذكر أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.

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