الدكتورة خلود تحت الانتقادات بسبب وجود 7 عاملات منزليات في بيتها!

شاركت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود عبر حسابها في سناب شات صورة برفقة عاملاتها المنزليات واللواتي بلغ عددهن 7 من عشاء منزلي برفقتهن.

الصورة أثارت جدل كبير، وتسأل البعض " 7 خادمات..لعاد شو دورها في البيت هي؟"، بينما دافع البعض عن الدكتورة خلود وعلق "إنشاء الله مليون وحده..فلوسها وكيفها".

من جهة أخرى، كانت قد شاركت خلود صور لتوأمها الـ 3 من جلسة تصوير جديدة حملت الطابع المغربي وبمناسبة حلول شهر رمضان، وحقق الصورة أكثر من 300 آلف إعجاب عبر حسابها في إنستجرام وسط تعليقات إعجاب من الجمهور كان من بينها "ويتك ويتك تبارك الله ما شاء الله الزين.. و القفاطن و الجلالب واتاوهم"، وأضاف آخر "ما شاء الله على زين ربي يحفظهم لك وچليسة مغربية"..

يذكر أن خلود متزوجة من شاب يدعى "أمين" منذ عام 2016، وقد رزقا الثنائي بفتاة حملت إسم "خلود" في عام 2017، وفي عام 2019 رزقت خلود بتوأمها الـ 3 "لين، ليليان، وخالد".



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