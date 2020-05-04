هيفاء وهبي لـ إليسا: يا أنا يا ياسمين صبري بتاعت أبو هشيمة..ما القصة؟

هل كانت هيفاء وهبي سبب تجاهل إليسا لـ ياسمين صبري؟

سؤال يتراود إلى ذهن الجمهور على آثر تجاهل الفنانة اللبنانية إليسا لـ تهنئة ياسمين صبري بزواجها من أحمد أبو هشيمة.

إذ أن علاقة إليسا وياسمين كانت "سمنة على عسل"، وكان الغزل متبادل بينهما عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ودائماً ما كانتا تهنئا بعضهما البعض في أعياد ميلادهما أو أي مناسبة أخرى..إلا أنه من المعروف أن علاقة إليسا وهيفاء وهبي أصبحت قوية جداً منذ أواخر السنة الماضية، كما أن هيفاء وهبي ظهرت في فيديو كليب إليسا "هنغني كمان وكمان"...

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ويبدو أن هذه العلاقة القوية دفعت إليسا لتجاهل زواج ياسمين صبري من طليق هيفاء وهبي، وقررت أن تقف في صف صديقتها هيفاء التي كانت قد عايرت أبو هشيمة بفضائحه الجنسية على آثر ربط إسمها بإسم أبو هشيمة بشكل متكرر "أي أنه إستفاد من شهرة هيفاء وهبي"..

الجمهور بدوره علق أنا هيفاء خيرت إليسا بطريقة غير مباشرة "يا أنا يا ياسمين صبري بتاعت أبو هشيمة"، لتختار الأخيرة هيفاء كما هو واضح...

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