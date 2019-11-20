الدكتورة خلود تكشف ملامح توأمها عبر فيديو كليب!

رُزقت الفاشنيستا الكويتية "الدكتورة خلود" بثلاث توأم "بنتان وولد" في بدايات السنة الحالية، منذ لحظة ولادة التوأم والجمهور متشوق لرؤيتهم، إذ أن الدكتورة خلود حرصت على إخفاء وجه التوأم طوال الفترة الماضية حتى أنها أخفت خبر حملها بثلاث توأم عن زوجها "أمين" واعلنت عن توأمين بحفل خاص أحيته النجمة اللبنانية "نجوى كرم".

مساء يوم أمس الثلاثاء، نشاركت جمة السوشال ميديا فيديو يظهر توأمها الثلاثة بعد 8 أشهر من ولادتهم على أنغام أغنية للفنان العراقي "محمد السالم" كتبها وغناها مخصوصاً لهم. تم تصوير الكليب في جزر المالدليف، وأظهر كل من التوأم الثلاث وأختهم الكبيرة "خلود" والوالدين في أجواء عائلية بسيطة وجميلة.

جمهور الفاشنيستا كشفوا عن إعجابهم بالأطفال من خلال التعليقات اللطيفة على المنشور، واتفقوا على أن الأطفال يشبهون والدتهم الدكتورة خلود أكثر من أبيهم أمين. الفيديو كليب للعائلة السعيدة حقق أكثر من مليون مشاهدة على حساب الفاشنيستا الشخصي في إنستغرام بغضون ساعات قليلة.

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