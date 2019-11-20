الدكتورة خلود تكشف ملامح توأمها عبر فيديو كليب!

رُزقت الفاشنيستا الكويتية "الدكتورة خلود" بثلاث توأم "بنتان وولد" في بدايات السنة الحالية، منذ لحظة ولادة التوأم والجمهور متشوق لرؤيتهم، إذ أن الدكتورة خلود حرصت على إخفاء وجه التوأم طوال الفترة الماضية حتى أنها أخفت خبر حملها بثلاث توأم عن زوجها "أمين" واعلنت عن توأمين بحفل خاص أحيته النجمة اللبنانية "نجوى كرم".
. . خالد ليان و ليليان 💗🎀💙 8 months . . ترى احنا مو حق اكل 👅 مو كل شوي تكتبون عسل و قيمر و قشطه و كيك و شيز كيك و بقلاوة و مال اكل ترى امنا و ابونا يبونا . . . . شكرا على كلامكم الحلو عنا انا ليان اللي اتكلم بالنيابه عن اخواني لاني انا اكبر وحده اكبر منهم بدقيقه ترى لا يغركم حجمي النتفه ترى اكبر . منهم 😌 . جيبي التلفون يا جميلة الادب لا اشوفج ماسكة تلفوني مره ثانيه . عادي عادي هذي ليان النزغة اصغر حجماً و اخف دم . . اعرفكم على التوأم الكبرى ليان: معنى اسمها الرقة و اللطافة و هي فعلاً نعومة و رقيقه و حجمها صغير و كيوت حيل و دمها عسل و تحب الرقص و هوايتها تبط عيون ليليان 💗 . . الاخت الوسطى ليليان و هي التوأم المماثل ل ليان : اصغر من ليان ب دقيقه☺️ معنى اسمها ضوء القمر و زهرة السوسن .. شخصيتها اللي دايماً رافعه الحاجب و مو عاجبها شي و نظام OMG بس دمها عسل و جميلة حيل 🎀 . . الاخ الاصغر خالد اصغر من ليليان ب دقيقه : معنى اسمه الوجود و ربي يحفظه و يطول بعمره و يديم وجوده .. 💙 شخصيته هادي و كيوت و حنون و من الحين فاقد حضن اي احد يشيله علطول يحضنه .. يحب الهدوء يحب ينام وايد و مايعرف يرقص بس يطق رقبه .. حبوب و يدخل القلب مو عشان ولدي و الولد حبيب امه بس صج خالد اجملهم و حنون حيل ينفع للشتا 💙 بس مسكين ليليان طايحه فيه طق ليل نهار و اهو ساكت و متحمل 😂 . . . و خلود الصغيرة ثلاجة رمادية مؤقتاً 😂💙 . . . @amen_90 . @princess_kholodiii الله يحفظهم و يحفظ عيالكم و يرزق الجميع بالذرية الصالحة . . . . شكرا للفنان العراقي محمد السالم على الكلمات الرائعة للتوأم @mohamedalsalim . . و شكراً للمصورين الابطال ما استغنى عنهم بمناسباتي المهمه @pdlens_kw . . . #توأم_روحي #خالد_ليان_ليليان #خلود_الصغيرة #خلود_امين . .
مساء يوم أمس الثلاثاء، نشاركت جمة السوشال ميديا فيديو يظهر توأمها الثلاثة بعد 8 أشهر من ولادتهم على أنغام أغنية للفنان العراقي "محمد السالم" كتبها وغناها مخصوصاً لهم. تم تصوير الكليب في جزر المالدليف، وأظهر كل من التوأم الثلاث وأختهم الكبيرة "خلود" والوالدين في أجواء عائلية بسيطة وجميلة.
جمهور الفاشنيستا كشفوا عن إعجابهم بالأطفال من خلال التعليقات اللطيفة على المنشور، واتفقوا على أن الأطفال يشبهون والدتهم الدكتورة خلود أكثر من أبيهم أمين. الفيديو كليب للعائلة السعيدة حقق أكثر من مليون مشاهدة على حساب الفاشنيستا الشخصي في إنستغرام بغضون ساعات قليلة.
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