الدكتورة خلود تكشف ملامح توأمها عبر فيديو كليب!

. . خالد ليان و ليليان 💗🎀💙 8 months . . ترى احنا مو حق اكل 👅 مو كل شوي تكتبون عسل و قيمر و قشطه و كيك و شيز كيك و بقلاوة و مال اكل ترى امنا و ابونا يبونا . . . . شكرا على كلامكم الحلو عنا انا ليان اللي اتكلم بالنيابه عن اخواني لاني انا اكبر وحده اكبر منهم بدقيقه ترى لا يغركم حجمي النتفه ترى اكبر . منهم 😌 . جيبي التلفون يا جميلة الادب لا اشوفج ماسكة تلفوني مره ثانيه . عادي عادي هذي ليان النزغة اصغر حجماً و اخف دم . . اعرفكم على التوأم الكبرى ليان: معنى اسمها الرقة و اللطافة و هي فعلاً نعومة و رقيقه و حجمها صغير و كيوت حيل و دمها عسل و تحب الرقص و هوايتها تبط عيون ليليان 💗 . . الاخت الوسطى ليليان و هي التوأم المماثل ل ليان : اصغر من ليان ب دقيقه☺️ معنى اسمها ضوء القمر و زهرة السوسن .. شخصيتها اللي دايماً رافعه الحاجب و مو عاجبها شي و نظام OMG بس دمها عسل و جميلة حيل 🎀 . . الاخ الاصغر خالد اصغر من ليليان ب دقيقه : معنى اسمه الوجود و ربي يحفظه و يطول بعمره و يديم وجوده .. 💙 شخصيته هادي و كيوت و حنون و من الحين فاقد حضن اي احد يشيله علطول يحضنه .. يحب الهدوء يحب ينام وايد و مايعرف يرقص بس يطق رقبه .. حبوب و يدخل القلب مو عشان ولدي و الولد حبيب امه بس صج خالد اجملهم و حنون حيل ينفع للشتا 💙 بس مسكين ليليان طايحه فيه طق ليل نهار و اهو ساكت و متحمل 😂 . . . و خلود الصغيرة ثلاجة رمادية مؤقتاً 😂💙 . . . @amen_90 . @princess_kholodiii الله يحفظهم و يحفظ عيالكم و يرزق الجميع بالذرية الصالحة . . . . شكرا للفنان العراقي محمد السالم على الكلمات الرائعة للتوأم @mohamedalsalim . . و شكراً للمصورين الابطال ما استغنى عنهم بمناسباتي المهمه @pdlens_kw . . . #توأم_روحي #خالد_ليان_ليليان #خلود_الصغيرة #خلود_امين . .

A post shared by دكتورة خلود💙💉🥇 (@dr_kholodiii) on Nov 19, 2019 at 1:07pm PST