بعد اتهامها بالإساءة للهنود.. هيا الشعيبي تدافع عن نفسها

دافعت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي عن نفسها، ضد الاتهامات التي وجهت لها بإهانة الهنود، وذلك فور نشرها مقطع فيديو تنتقد من خلاله تواجد الهنود وتجمعهم بأعداد كبيرة داخل أحد المولات.

وقالت الشعيبي، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "الهنود كانت في الأفنيوز" المول" زحمة غير طبيعية خاصة عند المطاعم وعند السينما شو يسون؟.. يتصورون عند الأفلام وفي الممرات".

وتابعت: "زين دشوا ماحد قالكم لا.. أنتم بشر نفسنا وحالكم من حالنا دشوا السينما أو المطاعم لكن مو تتصوروا في الممرات.. فأنا ما ذميت في أحد ولا غلطت بأحد.. لكن حتى في دول أوروبا ما يصير كدة فوق بعض بالشكل ده".

ومن جانب آخر، كانت قد طالبت الفنّانة الكويتيّة، هيا الشعيبي، الإعلاميّ بدر صالح، بعقد مقارنة بين عدد متابعيها عبر "إنستغرام"، وتطبيق "سناب شات"، لمعرفة حقيقة تصريحها بأنّ لها جمهورًا في أمريكا، شاهد برنامجها الرّمضانيّ، "فانوس هيونة".

واستنكرت "الشعيبي"، تعليق بدر صالح، على تصريحها، موضحًة أنّها سببّتْ قهرًا للبعض، بعد النّجاح الذي حقّقته، لافتًة إلى أنّها ما زالت تحترم شخص بدر صالح، حتى الآن، إلا أنّ ما فعله "عيب"، أنْ يخرج منه مضيفًة: "ما حدث مو رجولة، وأنت تعرف ما أقصد".

للمزيد من قسم أجدد خبرية: