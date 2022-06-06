الرابر عمرو سليمان يكشف إصابته بسرطان القلب

تصدر اسم مغني التراب المصري، عمرو سليمان، قائمة الأعلى بحثًا على موقع "غوغل"، عقب إعلان إصابته بسرطان القلب، وأشار أن حياته قد شارفت على الانتهاء.

شارك عمرو سليمان، المشهور باسم "أفرو"، منشور عبر خاصية ستوري في إنستغرام، كتب فيه: "سرطان قلب، الحمدلله يارب، النهاية ستكون قريبة بالنسبة لي".









وأضاف طالبًا السماح من كل شخص أساء له: "أتمنى من الجميع أن يسامحنى لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لدى وقت كثير متبقى، سأغادر الأرض أسرع مما تظن، الحمدلله".

وأختتم منشوره:" لا تشعر بالحزن من أجلى، أنا راضى بـالقضاء والقدر، ودائما خطة ربنا أحسن خطة".

كما شارك منشور آخر مُعلنًا أن النهاية قريبة، وكتب: "سأغادر الحياة أقرب مما تتصور.. لم يتبقَ لي الوقت الكثير".

والجدير بالإشارة إلى أن "أفرو" اشتهر بأغنية "أدرينالين"، والتي حصدت أكثر من 3.3 مليون متابعة منذ سنتين على طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.

كلمات أغنية "أدرينالين":

اهلا بك فى العالم... اهلا بيك فى فوضى

كل الناس دى منافقه... نص الناس دى مرضى

كل بيكره لما بتاخد اى خطوه

كل بيفرح لما الدنيا تسيب فيك صدمه

ميه و خمسين سد اتبنى اما ابتدينا

كسرناهم عادى و كملنا و مشينا

مابنشكيش الهم غير للى خالقنا

اى حاجه بنخسرها بترجع و تجلنا

زى المدينة الامى كتيره بس صعب الايام تهدنى

بحاول استسلم بس بفضل اكمل و اعافر عشان دمى كله ادرينالين

هعمل مزيكا اخلدها و الناس تقلدها بحس ان كلهم mini mes

سهل ان انساكي بس صعب استناكي

مش فاضي مش فاضل فى دماغى غير melodies

صورة جوا دماغى بتيجي كل ليلة

ان قصة حياتي باعت زى ال trailer

Semi automatic

فايدى جسمى فى غيبه