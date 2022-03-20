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رابر كوري يحاول الانتحار بقوالب الفحم.. والشرطة تقرر معاقبته!

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 10:50
مغني راب كوري
مغني راب كوري

حاولت مغني راب كوري الانتحار عن طريق إشعال قوالب الفحم في شقته الصغيرة.

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وفق ما نقلته التقارير، حاول مغني راب يبلغ من العمر 18 عامًا بقتل نفسه في شقته الواقعة بحي غانغنام بمدينة سيول بتاريخ 16 مارس، وذلك عن طريق إشعال قوالب الفحم في شقته للقضاء على حياته من خلال تسميم نفسه بغاز أول أكسيد الكربون.

ويجدر الإشارة إلى أن مغني الراب لم يمت بل انقذ حياته جارٌ يسكن في الغرفة المجاورة، حيث هبَّ لإطفاء النيران على الفور ثم اتصل برجال الشرطة.

ويُشار إلى أن الشرطة وجهت لهما تهمة رسمية لإشعالهما النار داخل الشقة والتي كانت لتتسبب في إحراق المبنى كاملًا.

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ويٌقال أن مغني الراب شارك في العديد من برامج الهيب هوب التنافسية مثل Show Me the Money و High School Rapper؛ حيث شك البعض أن يكون مغني الراب المقصود هو D.Ark.

 

كلمات دالة:مغني راب كوريرابرنجومفنكيبوبنجوم كوريا

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