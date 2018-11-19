الراقصة صافيناز تثير ضجة على إنستغرام بعد صورتها الأخيرة بملابس السباحة!

الراقصة صافيناز

أثارت الراقصة صافيناز ضجة عارمة خلال اليومين الماضيين، خاصة بعدما شاركت أحدث صورة لها على موقع إنستغرام أثناء قضائها الإجازة على إحدى الشواطئ، حيث اعتبر البعض أنها تخطت حدود الجرأة بكافة أشكالها.

وظهرت صافيناز في الصورة وهي تجلس على الكرسي المخصص للشاطئ وكأنها تسترخي تحت أشعة الشمس، وقامت بالتقاط صورة سيلفي بعدما قامت بتقريب الكاميرا بشكل كبير جدًا من صدرها، مما دفع البعض لاعتبار الصورة بأنها فيها نوع من الإباحية.

View this post on Instagram A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on Nov 17, 2018 at 3:19am PST

وهناك فئة كبيرة من المتابعين من استغلوا الفرصة لينهالوا عليها بالتعليقات المسيئة التي احتوت على إيحاءات جنسية بطريقة خارجة عن حدود الأدب والنطاق الإنساني، وعلى الرغم من كل هذه التعليقات إلّا أن صافيناز لم تعطي أي أهمية للأمر ولم تغلق خاصية التعليقات، بل استمر المتابعين على صفحتها في كتابة المزيد والمزيد.

View this post on Instagram A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on Oct 9, 2018 at 8:31am PDT

من ناحية أخرى، من المعروف عن صافيناز بأنها راقصة شرقية وممثلة أرمينية من أصول روسية، ولدت في الـ20 من ديسمبر 1983، وشاركت في عدة أعمال سينمائية مصرية ومن ضمنها فيلم "حياتي مبهدلة"، وفيلم "القشاش" وفيلم "30 يوم في العز".