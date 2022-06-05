الرجيم القاسي سبب دخول ياسمين عبدالعزيز إلى المشفى

بعدما أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قلق متابعيها وخوفهم على صحتها، اتضح أن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نتيجة اتباعها لنظام غذائي قاسي.

وصرَّح مصدر أن ياسمين صبري أصيبت بحالة هبوط عرَّضتها للإغماء؛ ما دفع زوجها الفنان المصري أحمد العوضي إلى نقلها للمشفى لتلقي العلاج المناسب، ووضع لها الأطباء المحاليل لحين استقرار حالتها.





وأشير إلى أن سبب تعرضها لحالة الهبوط نتيجة سيرها على رجيم قاسي، فقد امتنعت عن تناول بعض الأطعمة؛ بسبب رغبتها في العودة إلى وزنها المثالي، الذي كانت عليه قبل تعرصها لأزمة صحية خطرة قبل عدة أشهر.

ولفت المصدر إلى أن حالة ياسمين لا تستدعي بقائها في المشفى، إذ من المقرر عودتها إلى المنزل، بعد إجرائها الفحوصات الطبية للوقوف على مدى استقرار حالتها.



ياسمين عبدالعزيز وصورة لها من داخل المشفى

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت قلق معجبيها عقب نشرها صورة لها من داخل المشفى؛ وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها مستلقية على سرير الشفاء وموصولة بأنابيب المحاليل، وبدا على ملامحها التعب والإرهاق، وعلَّقت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".

ولم تكشف عبدالعزيز في ذلك الوقت تفاصيل وعكتها الصحية وأسباب دخولها المشفى.