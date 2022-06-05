ياسمين عبدالعزيز تثير قلق متابعيها بصورة من داخل المشفى

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قلق معجبيها عقب نشرها صورة لها من داخل المستشفى؛ نتيجة تعرضها لوعكة صحية.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها مستلقية على سرير الشفاء وموصولة بأنابيب المحاليل، وبدا على ملامحها التعب والإرهاق، وعلَّقت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".

ولم تكشف عبدالعزيز تفاصيل وعكتها الصحية وأسباب دخولها المشفى؛ الأمر الذي أثار قلق متابعيها الذين توجهوا للدعاء لها بالشفاء، فكتبت إحداهن: "الف سلامة عليكي يا حبيبتي يارب يشفيكي ويعافيكي يارب".

وأضافت أخرى: "سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما يارب امين".

مرض ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبد العزيز في البداية قد دخلت المستشفى بغاية معالجة تكيس المبايض، لكن وسبب تطورات صحية أثناء العملية اضطر الطبيب إلى استئصال جزء من الأمعاء؛ ما أدى إلى دخولها في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية"!

وكانت الممثلة المصرية قد استعادت وعيها وقضت عدة أيام في المستشفى قبل أن تعود للمنزل لفترة بسيطة، من بعدها نقلت إلى أحد المستشفيات في سويسرا للإطمئنان الكامل على صحتها ومتابعة العلاج.