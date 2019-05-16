الزعيم عادل إمام يرد هذه المرة بنفسه على شائعات تدهور حالته الصحية..وهذا ماقاله

بعد الكثير من القيل والقال، والشائعات حول تدهور حالته الصحية وانسحابه من سباق رمضان لهذا السبب، قرر الزعيم عادل إمام أن يرد هذه المرة بنفسه ويطمئن متابعيه على صحته، حيث أن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى نشر أخبار عن وفاته.

وبحسب ما جاء في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن المصرية"، أكد عادل إمام تحسن وضعه الصحي وشعوره بأنه أفضل حالًا من ذي قبل، وقال: "أنا الحمدلله زي الفل..،انتوا موتوني ولا إيه".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام كان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية.

يشار إلى أن مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.

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