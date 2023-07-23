الشيف بوراك يستعيد ابتسامته.. ويعلن افتتاح مطعمه الجديد في تركيا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضيّة بقضية تعرض الشيف بوراك للاحتيال من قبل أقرب الناس اليه وهو والده، وتعاطف العديد من رواد السوشال ميديا مع قصة بوراك وصدمته بوالده الذي قام ببيع جميع أفرع مطعمه لشخص أجنبي بموجب توكيل خاص.

الشيف بوراك يستكمل مسيرته ويعلن افتتاح مطعمه الأول بعد الخسارة



أعلن الشيف التركي الشهير مؤخرًا عن افتتاح مطعمه الجديد والوحيد في الوقت الحالي، بتركيا، وظهر بوراك في الصورة أمام المطعم وهو يبتسم ويشير إليه، كاشفًا عن بداية جديدة في مسيرته المهنية.

وكشف بوراك خلال وقت سابق بأنه سيفتتح مطعمه الجديد، من خلال بيع جميع سياراته والبدء في استعادة أمواله وحياته المهنية بعد الخسارة الفادحة التي تعرض لها.

تفاصيل الاحتيال على الشيف بوراك من قبل والده



وحاز الشيف على تعاطف كبير من الجمهور بعد أن قام والده بالاحتيال عليه، حيث قرر رفع دعوى قضائية ضد الأخير بتهمة الاحتيال واستغلال اسمه.



كما أكّد بوراك بأن مطعم وادي اسطنبول هو الفرع الوحيد التابع له في المدينة، لكن والده قام ببيع حقوق الاسم الخاصة بالشركة التابعة لبوراك من دون ان يعلم ابنه.

وظهر الشيف التركي في صور جرى تداولها وعلامات الحزن وخيبة الأمل ظاهرة على ملامحه، إلا ان الأمر لم يدم طويلًا حيث استعاد بورام قوته وابتسامته وعاد للبدء في مسيرته من جديد.