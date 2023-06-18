بوراك أوزجفيت والد مارت يازجي في فيلمٍ جديد .. والجمهور غاضب

كشفت مصادر إعلامية متعددة أنباء عن مشاركة النجم التركي "بوراك أوزجفيت" إلى مواطنه النجم الشاب "مارت يازجي أوغلوا" في بطولة فيلم تركي سينمائي جديد من المقرر أن يعرض قريبًا.

تفاصيل فيلم بوراك أوزجفيت ومارت يازجي أوغلوا



كشفت العديد من الصفحات والمواقع الفنية بأن العمل سيعرض على بوراك أوزجفيت وفي حال موافقته على أداء الشخصية فسيتم البدء بتصوير العمل في تركيا.



وسيعرض الفيلم السينمائي على منصة نيتفليكس العالمية حيث أنه سيحمل اسم "الحلّاق" ومن المقرر أن يقوموا ببدء التصوير خلال شهر يوليو.



ولم يكشف عن تفاصيل القصة التي سيدور حولها الفيلم لكن في حال موافقة بوراك على العمل فسيؤدّي شخصية والد مارت يازجي في الفيلم.



وانتقل المتابعون للتعليق على الموضوع فمنهم من أكّد بأن بوراك أوزجفيت لا يُصلح بان يؤدي دور والد مارت في الفيلم لأنه لا يزال شاباً بينما أكّد البعض الاخر بان الدور سيليق به خاصة وأن ملامحه الجدّية ستكون جيدة لدور أب لشاب.

نبذة عن فيلم الحلاق للنجم بوراك اوزجفيت

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الفيلم حيث ان الصحيفة بيرسين هي من نشرت الخبر، وعلى صعيد آخر كشفت بعض المواقع انباء عن انفصال النجم بوراك عن المسلسل التركي التاريخي "المؤسس عثمان.

وأضافت الأنباء أن خلاف وقع بين بوراك وصناع مسلسل المؤسس عثمان وأن النجم التركي قام بالغاء متابعة صفحة العمل على إنستغرام.