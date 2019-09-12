الصور الأولى لتامر عاشور مع خطيبته دارين حلمي ملكة جمال الكون السابقة

أثار الفنان المصري تامر عاشور الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلانه رسميًا عن خطبته من ملكة جمال الكون السابقة دارين حلمي، وشارك صور جمعته بها من الاحتفال الذي اقتصر على العائلة فقط.

وترك تامر عاشور تعليقًا عن هذه المناسبة قال فيه: " مش هذوق في الكلام واقول قصه حب كبيره انا عرفت دارين من فتره قريبه وهقول ان دارين انسانه مخلصه ومحترمه و هقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجه وحشه".

من جهتها، قامت دارين حلمي بمشاركة صورتها مع خطيبها أيضًا، وعلقت قائلة: " عايزه اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها".





ولكن ما أصاب الجمهور بالصدمة وجعل البعض منهم في حيرة من أمره هو أن الفنان تامر عاشور رُزق منذ فترة قصيرة بابنته أيام من زوجته سمر أبو شقة، والآن يعلن عن خطبته على فتاة أخرى، ليتبين فيما بعد أن الانفصال قد حدث بينه وبين زوجته الأولى دون الكشف عن أسباب.

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