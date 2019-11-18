الطفل هشام معتز يكشف عن موهبته في "ممالك النار".. ويقدم أداء مبهر!

بدأت يوم أمس أولى حلقات المسلسل التاريخي "ممالك النار" على قناة ام بي سي، واستطاع المسلسل لفت الأنظار وتصدر قائمة الأكثر تداولًا.

ويروي المسلسل قصة السلطان سليم الاول وصراعة مع طومان باي أخر المماليك والذي تم اعدامه على باب زويلة، واستطاع المسلسل منذ مشاهده الأولى حجز موقعه على قائمة المشاهدين.

فيما كان للطفل هشام معتز والذي يجسد شخصية السلطان سليم الأول في طفولته النصيب الأكبر من تعليقات السوشال ميديا وكلمات الإطراء والإعجاب بسبب أدائه المبهر وموهبته التي فرضت نفسها على العمل بقوة، إذ تفوق هشام على عدد من النجوم في الحلقة الأولى ليكون هو نجم هذه الحلقة بامتياز.

وأشاد الجمهور بقدرات هشام التمثيلية وموهبته متوقين له الوصول إلى النجومية بسرعة كبيرة والعالمية، حيث رأى الكثير أنه يشبه بملامحه إلى حد ما الممثل العالمي المصري رامي مالك.

يُشار إلى ان الفنان السوري محمود نصر سيجسد شخصية السلطان سليم الأول في مرحلة الشباب والكبر، ومن المتوقع أن يقدم دور مميز إذ يملك نصر موهبة تمثيلية كبيرة، وبذلك سيتمكن من استكمال ما بدأه الطفل هشام معتز في الحلقة الأولى ليحققا سويًا عمل متكامل ويقدما شخصية مميزة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: