هكذا تضامن النجوم مع الصّحفي الفلسطيني الذي فقد عينه اليسرى برصاص الاحتلال (صور)

اجتاح وسم "عين معاذ" مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تلقّى الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة رصاصة غادرة من الاحتلال أفقدته عينه اليسرى خلال قيامه بعمله وتغطيته لأحداث المواجهات والاشتباكات الأخيرة في بلدة صوريف في الخليل.

وتركت هذه الفاجعة التي حلّت على الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة أثر في نفوس الجميع خاصة وأنه من الممكن أن لا يتمكن من العودة لعمله مرة أخرى، فجاء الدعم من كل صوب، وتضامن النجوم مع معاذ من خلال هاشتاغ "عين معاذ" وصورة بعين واحدة، ومن بينهم:

محمد عسّاف

شارك النجم الفلسطيني ومحبوب العرب محمد عسّاف صورة له بجانب صورة معاذ وهو مصاب، وأعرب عساف عن تضامنه قائلًا: " تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى".

إليسا

النجمة اللبنانية إليسا نشرت صورتها على مواقع التواصل واضعة يدها على عينها اليسرى تضامنًا مع معاذ، وتركت تعليقًا قالت فيه: "كلنا معاذ عمارنة...الله ينتقم مننن".

وفيما يخص آخر أخبار الحالة الصحية للصحفي والمصور معاذ عمارنة، كانت إحدى الناشطات على تويتر نقلت وقالت: "معاذ_عمارنة يقول لنا أن حملة التضامن ترفع من معنوايته، بينما لا زال الأطباء يؤكدون أن الطلقة المعدنية لا زالت داخل رأسه ويتداولون كيفية استئصالها".

#معاذ_عمارنة يقول لنا أن حملة التضامن ترفع من معنوايته، بينما لا زال الأطباء يؤكدون أن الطلقة المعدنية لا زالت داخل رأسه ويتداولون كيفية استئصالها pic.twitter.com/I7giE9ZbpE — reema mustafa (@rimamustafa3) ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

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