هكذا تضامن النجوم مع الصّحفي الفلسطيني الذي فقد عينه اليسرى برصاص الاحتلال (صور)

#عين_معاذ تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي #فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى.

A post shared by Mohammed Assaf🇵🇸 (@mohammedassaf89) on Nov 17, 2019 at 9:29am PST