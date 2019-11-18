هذا هو المبلغ الخيالي الذي سيتقاضاه محمد رمضان في حفله القادم في السعودية

لا زالت الحفلات والسهرات الغنائية مستمرة في السعودية والمزيد من النجوم يتوافدون إلى هناك لإحياء حفلاتهم وملاقاة جمهورهم، ومن ضمن هؤلاء الفنانين المقرر تواجدهم على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض هو النجم المصري محمد رمضان.

ومن المقرر أن يحيي رمضان حفله الغنائي في موسم الرياض يوم الخميس القادم الـ21 من شهر نوفمبر على مسرح معرض السيارات الجنادرية، وبحسب ما كشفت بعض التقارير الصحفية فإن الأجر الذي سيتقاضاه محمد رمضان في هذا الحفل سيصل إلى 40 ألف دولار.

والجدير ذكره، أن هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وجهت في وقت سابق بعض التحذيرات والتعليمات لمحمد رمضان، حيث أنه لن يكون مسموحًا له بأن يتعرى على المسرح كما فعل في حفلاته داخل مصر، وأيضًا لن يكون هناك فتيات يرقصن إلى جانبه خلال تقديمه الأغاني للجمهور.

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