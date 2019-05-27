الظهور الأول للفنان السعودي خالد سامي بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا (صور)

بعد تلقيه الكثير من الرسائل والاتصالات خلال اليومين الماضيين، خرج الفنان السعودي خالد سامي في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على إثرها للعناية المركزة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وطمأن جميع محبيه مؤكدًا أنه أصبح في حال أفضل.

وقال خالد سامي بعد مغادرته غرفة العناية المركزة في المستشفى: "أنا الحمدلله بصحة وعافية وأزمة وعدت"، ووجه الشكر لكل من سأل عنه واهتم بوضعه الصحي خلال الفترة الماضية.

وتأكيدًا لما قاله الفنان خالد سامي، كان الكادر الطبي المشرف على حالته قد أفاد باستقرار حالته الصحية وتجاوزه مرحلة الخطر، ولم يتبقى إلّا أن يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للتأكد من شفائه تمامًا وعودته سالمًا لأهله.

ويعد الفنان خالد سامي من الأسماء الشهيرة التي شاركت في مسلسل "طاش ما طاش" مع النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "شباب البومب5" وأعمال فنية عديدة أخرى.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: