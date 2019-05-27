بعد إيقاف برنامج "شيخ الحارة" بسمة وهبة في الحرم لأداء مناسك العمرة

على ما يبدو أن الإعلامية بسمة وهبة، لم تهتم على الإطلاق بما حدث معها خلال الساعات الماضية، حيث أنها بعدما تم إيقاف برنامجها "شيخ الحارة" الذي كان يذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" وتقديم استقالتها من القناة، ظهرت في مقطع فيديو وهي تؤدي مناسك العمرة وتشعر بالراحة النفسية.

ونشرت وهبة مقطع فيديو أثناء تواجدها في الحرم المكي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعبرت عن سعادتها لتواجدها في الحرم المكي وقيامها بأداء العمرة، خاصة وأننا في العشر الآواخر من رمضان، وأكدت لمحبيها أنها دعت للجميع.

الجدير ذكره، أن برنامج بسمة وهبة "شيخ الحارة" تعرض للإيقاف عقب حلقة ياسمين الخطيب، وبعد الحديث الذي دار عن خالد يوسف الذي توعّد برفع قضية على القناة والقائمين على البرنامج لخوضهم في عرضه والتحدث بأموره الشخصية أمام الملأ، إضافة إلى حلقة ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

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