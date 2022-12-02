الظهور الأول لنادين نسيب نجيم بعد إعلان خطوبتها

خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية والمنعقد في مدينة جدة، بحضور عدد من الفنانين والفنانات من مختلف الدول، حيث تتنافس مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والتي تم اختيارها للمشاركة في مسابقات وفعاليات المهرجان المختلفة.

و ظهرت نادين نجيم بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستان حريري باللون الرصاصي مكشوف الذراع وذو فتحة على الساق، مع تسريحة مموجة ومكياج هادىء.

الجدير ذكره أن هذا الظهور هو الاول للفنانة اللبنانية بعد اعلان خطوبتها مؤخرا، عقب انتشار مقطع فيديو لها برفقة شاب، لتعلن ان من معها في الفيديو هو خطيبها، حيث تلقت التهنئات والمباركات من عدد كبير من الفنانين.