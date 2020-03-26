العثور على جثة فتاة مقتولة بالقرب من فيلا الفنانة نجلاء فتحي..والأمن يكشف التفاصيل

صُدم الجميع يوم أمس بعد تداول أخبار العثور على فتاة عشرينية مقتولة خنقًا بالقرب من مكان إقامة الفنانة نجلاء فتحي، وكان أحد المزارعين في حديقة منزل الفنانة المصرية هو من اكتشف الأمر وقام بإبلاغ الجهات المعنية على الفور.

وفي التفاصيل، كشفت مباحث الفيوم في مصر كافة أبعاد الجريمة التي وقعت في القرب من منزل الفنانة نجلاء فتحي، وتبين أن الفتاة العشرينية التي قتلت خنقًا فقدت حياتها على يد عمها الذي استدرجها لمنزله ووثقها بالحبال ثم قتلها شنقًا لشكه في سلوكها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن العم القاتل ألقى بجثة الفتاة في أحد المصارف المائية وقام التيار بجرها لتطفو بالقرب من فيلا الفنانة نجلاء فتحي في الفيوم.

وكانت نيابة الفيوم أصدرت قرارًا بحبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد التحريات تبين أن الفتاة في الـ25 من عمرها، بينما يبلغ عمر القاتل 33 عامًا، وكان رده على سبب قيامه بهذه الجريمة هو أنه رأى سلوكات سيئة من ابنة أخيه وشك فيها، وفي النهاية اتخذ قراره وقام بتنفيذ جريمته بدم بارد.

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