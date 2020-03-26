ناشطة سعودية تُسلم ابنها للحجر الصحي.. وهل تتلقى العقاب؟!

أعلنت الناشطة السعودية "إيناس الحنطي" خبر إصابة ابنها بفيروس كورونا بعدما نقلت له العدوى من العاملة في منزلهم.

وفي التفاصيل، كانت إيناس قد أعلنت في البداية أن العاملة في منزلهم قد أصيبت بفيروس كورونا بعد عودتها من أمريكا، لتعود وتعلن أن ابنها قد أخذ العدوى من العاملة وسيتم نقله للحجر الصحي في المستشفى.

وشاركت الحنطي صور لابنها وهو يستعد لدخول المستشفى، وعلقت عليها بـ "حطيت له غيارات تكفي 14 يوم+ بطانيته اللي يحبها+ الديناصور اللي يحبه+ مجموعة قصص يحبها+ جهاز ايباد ونزلنا له برنامج هاوس بارتي حتى يتواصلون معاه كل العائلة يسلونه+ جهاز نينتيندو قديم هدية من اخوه الكبير وراح اشتري له جديد لاني وعدته."

كما شاركت صورة مؤثرة وهو يتجه للسيارة من أجل أن تقله إلى مكان الحجر الصحي.

من جهة أخرى، أثارت الناشطة غضب المتابعين بعدما قامت بزيارة مركز إدارة الأزمات دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات السلامة ومن بينها "القفازات، والماسك" على الرغم من أنها تعلم أن العاملة في منزلها مصابة وهي تعتبر مخالطة لشخص مصاب. وطالب رواد السوشال ميديا بمحاسبتها قانونياً لتعريضها لحياة الآخرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



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