عراك بالأيدي بين مريم وعزيز يتحول إلى مشهد رومانسي في النار بالنار

حدث تحوّل كبير في تفاصيل أحداث المسلسل السوري اللبناني "النار بالنّار" والذي أثار ضجّة كبيرة منذ بداية عرضه بسبب القصة التي يتناولها حول العنصرية ما بين السوريين واللبنانيين.

كاريس بشار وجورج خبّاز وتحوّل كبير في علاقتهما

شهدت علاقة مريم "كاريس بشار" وعزيز "جورج خباز" تغيرًا كبيرًا في الحلقات التي عرضت مؤخرًا في العمل، حيث تحولت هذه العلاقة من الكره الشديد والمشاجرة بشكل دائم إلى إعجاب.

ويبدو أن الأحداث المقبلة ستشهد تبدلًا كبيرًا في هذه العلاقة، وتوقع الجمهور أن تتبدل علاقة الكره والعداوة إلى حب، وعلق عدد من الجمهور "ما توخد حبيب إلا بعد قتله".

ما إلك صاحب الّا بعد قتلة 👀#النار_بالنار يُعرض طيلة شهر #رمضان على@ShahidVOD@dubaitv@LBCILebanon@alsumariatv#رمضان2023#هلالنا_صباحي@AbedFahed@karessbasharnet@georgeskhabbaz@ZeinahMakki@TonyissaActor@koussa_k@ziadelkhatib pic.twitter.com/3r8q20HsfN

— Cedars Art Production (@CedarsArt) April 10, 2023

تفاصيل المشهد الرومانسي الذي جمع مريم وعزيز

وفي تفاصيل مشهد العراك، يطلب عزيز شهادة مريم التي كانت متواجده خلال شجار جمع عزيز مع أبو نضال، وتشهد مريم لصالح عزيز، إلا أن الشرطي يطلب هويتها وهو ما يورطها ويتسبب بسجنها حيث أنها دخلت لبنان بطريقة غير شرعية.

تخرج مريم من السجن وتذهب للانتقام من عزيز وتخوض معه شجار حيث يتبادلان الصفع وينتهي الشجار بضحكهما سويًا خلال نومهما على الأرض بعد الشجار العنيف.