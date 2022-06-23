مشهد الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير ضجة كبيرة

أثار المسلسل السوري "النار بالنار" جدلًا كبيرًا منذ بداية عرضه تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب تناوله قضية حساسة وهي العنصرية، وبشكل خاص بين السوريين واللبنانيين.

مسلسل "النار بالنار" يتعرّض لانتقادات واسعة

تعرّض مسلسل النار بالنار لانتقادات واسعة وهجوم كبير وذلك بسبب أحد المشاهد الذي اعتبره عدد من رواد السوشال ميديا بانه يحمل اتهامات واساءة للمرأة اللبنانية.

وفي تفاصيل المشهد المثير للجدل فإن اللاجئة السورية مريم والتي تجسّدها النجمة "كاريس بشار"، تريد استخراج جواز سفر مزور مما يتطلب التقاط صورة شخصية لها.

وعند التقاط الصورة يطلب المصوّر من كاريس بشار أن تخلع حجابها، مشيرًا إن صورتها بالحجاب لن يصدقها أحد وغير منطقية.

واعتقد البعض ان التعليق يشير إلى ان السيدات اللبنانيات لا يرتدين الحجاب، في المقابل أوضح البعض ان الاسم المستخدم لشخصية مريم الجديدة هي اسم شخصية مسيحية ومن غير المنطقي ان تكون مرتدية الحجاب.

تفاصيل مسلسل "النار بالنار"

وتحظى كاريس بشار بإشادات واسعة بسبب شخصية اللاجئة السورية التي تتعرّض للعديد من المشاكل والصعوبات خلال تواجدها في لبنان.

ويتناول المسلسل قضية العنصرية مابين السوريين واللبنانين في لبنان بالاضافة الى معاناة سكّان الحارات الشعبية.